Калуга, 28 февраля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Сотрудниками ФСБ России на территории Калужской и Владимирской областей выявлены учащиеся, вынашивавшие намерения по совершению нападений на учебные заведения. Об этом 28 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

В отношении жителя Калужской области на основании судебного решения приняты принудительные меры медицинского характера. С подростком из Владимирской области были проведены профилактические мероприятия, инициирована процедура по его постановке на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних. В ведомстве отметили увеличение количества «подражателей», которые из хулиганских побуждений публикуют информацию о намерениях совершить массовое убийство. Действия данных лиц и их родителей подвергаются мерам административного преследования. Своевременное взаимодействие педагогического и административного состава образовательных учреждений с силовыми ведомствами могут предотвратить трагические последствия.

Движение «Колумбайн» («скулшутинг») (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространилось по миру после массового убийства в американской школе, появились тематические сообщества, в которые стали втягивать граждан России. В феврале 2022 года данное движение признано террористической организацией и запрещен на территории России. Участие в тематических сообществах такого плана может быть классифицировано как преступление, ответственность за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.