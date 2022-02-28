Москва, 28 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Российский рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) сделал анонс новой композиции. Соответствующая информация появилась в истории на странице артиста в Instagram 28 февраля.

Цитата из видео на YouTube Моргенштерн

По словам рэпера, будущая работа станет лучшей в его карьере. Дату выхода и название трека музыкант предпочёл оставить в секрете.

Напомним, что в ноябре 2021 года Моргенштерн тайно покинул Россию из-за обвинений в продаже наркотиков в интернете. В настоящее время исполнитель находится на территории ОАЭ.