Кемерово, 28 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 1 марта, днём ожидается усиление юго-западного ветра, местами порывы 15−20 м/с. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Марина Каширская ИА REGNUM Весна идёт

«Переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём без существенных осадков, местами позёмки, метели, гололедица. Температура новью −9…−14 °C, местами −15…−20 °C, днём — −4…+1 °C, местами до +6 °C», — говорится в прогнозе.

В Кемерове завтра днём, 1 марта, прогнозируется −2…−4 °C.