Новороссийск, Краснодарский край, 28 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Иск о взыскании с АО «Каспийский Трубопроводный консорциум» 5,28 млрд рублей направило Черноморо-Азовское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в Арбитражный суд Краснодарского края. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на информацию, содержащуюся в картотеке арбитражных дел.

Dave Shea Нефтяное пятно

Иск поступил в суд 25 февраля, точная сумма исковых требований составляет 5 млрд 285 млн 111 тыс. 430 рублей. На данный момент дата слушания по делу не назначена.

По данным «Коммерсантъ-Кубань», иск связан с разливом нефти в акватории Новороссийска в августе 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, разлив нефти под Новороссийском произошел 7 августа 2021 года, на морском терминале в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве (ВПУ №1) танкера Minerva Symphony. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В октябре 2021 года Росприроднадзор сообщил, что ущерб от последствий разлива нефти оценивается почти 4,5 млрд рублей.