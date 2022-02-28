Чита, 28 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. «Блинный флешмоб» объявил с началом Масленичной недели учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края. Подробности сегодня, 28 февраля, сообщает министерство культуры региона.

Министерство культуры Забайкалья Блины

«Блины — символ солнца и главное блюдо на Масленицу. Для того, чтобы принять участие во флешмобе, нужно разместить в социальных сетях фото или видео с блинами, а также свои семейные рецепты приготовления этого популярного лакомства под хештегом #блинныйфлешмобвЗабайкалье», — рассказали организаторы.

В 2021 году, в рамках такого флешмоба было приготовлено более 300 блинов.

Напомним, масленичная неделя стартовала 28 февраля. Издревле Масленица считалась самым интересным языческим праздником, символом которого считаются блины. Блин очень сильно похож на солнце, которое долго ждут после длинной зимы. Славяне почитали солнечное свечение как божество и с наступлением теплых солнечных дней радовались его приходу.

Именно поэтому, на Масленицу издавна пекли очень много различных блинов, которые по своей форме напоминают солнце и могут быть тонкими, толстыми, с добавлением начинки и без нее, но самое главное обильно политые маслом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии принято решение не проводить Масленицу из-за напряжённой эпидемической ситуации и в связи со спецоперацией России на Украине. Массовые гуляния «будут политически неуместны».

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