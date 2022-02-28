Цхинвал, , 11:32 — REGNUM Сайт президента Южной Осетии 28 февраля подвергся DDoS-атаке. Об этом агентству «Рес» сообщила пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева.

Флаг Южной Осетии

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«Это не в первый раз за последнее время», — сказала Гассиева.

Она сообщила, что специалисты начали работать над устранением проблемы. Скоро сайт должен заработать.

Стоит отметить, что ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов после начала Россией военной операции на Украине по защите заявил о росте рисков провокаций со стороны Грузии. Югоосетинские вооружённые силы были переведены на казарменное положение.

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