Москва, 28 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Самая популярная начинка для блинов жителей России — сметана (49%). Больше всего блины со сметаной любят женщины, чем мужчины — 52% против 44% и люди старше 60 лет (56%). Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

(сс) tatyanaui Блины

Также популярная начинка для блинов — это варенье (33%), среди молодёжи 18−24 лет — 40%. 25% предпочитают блины со сгущённым молоком (25%), среди молодёжи 18−24 лет 49%.

Любят блины с творогом 23% граждан, чаще женщины и люди старшего поколения (по 29%), с мёдом и мясом — по 19%. 15% едят блины со сливочным маслом (15%) и с икрой (10%).

Обзор среди 1600 граждан РФ старше 18 лет проведён по телефону 24 февраля 2022 года. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, планируют печь блины во время Масленичной недели 75% жителей России.

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