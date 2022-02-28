Саратов, 28 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки в госпитали доставили 189 пациентов с коронавирусом, выписали по выздоровлении 2357 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 28 февраля всего выздоровели 158 395 человек. Подтверждено с начала пандемии 202 206 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2177 — новых. Среди инфицированных за прошедшие сутки преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 702 человека, 408 — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 2355 пациентов, на амбулаторном — 36 040.

За сутки умерли 12 ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5642 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области к штатному режиму работы (без предварительной записи) возвращаются многофункциональные центры «Мои документы».

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