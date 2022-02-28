Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге 78 человек скончались от COVID-19, что на три человека меньше, чем сутками ранее, когда был зафиксирован один из максимальных уровней суточной смертности в период пятой волны эпидемии. Об этом 28 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

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Тем временем в Петербурге продолжает сокращаться показатель заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в городе выявили 5409 случаев заражения вирусом, что на 1033 случая меньше, чем за 26 февраля. Тогда в Петербурге зафиксировали 6442 случая заболевания ковидом.

Отметим, что Петербург до сих пор остаётся лидером в антирейтинге регионов по суточной заболеваемости. В этот раз он опередил Москву на 2825 случаев заражения.

При этом по выздоровлению в Петербурге выписали за сутки 5202 человека. Это на 2142 пациента больше, чем за предыдущие сутки. Тогда выздоровели 7344 петербуржца. Статистика этого показателя в Петербурге до сих пор нестабильна.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 437 795 случаев заражения коронавирусом. От ковида, как основной причины смерти, скончался 31 891 человек, а выздоровели 1 237 508 пациентов.