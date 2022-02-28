Абакан, , 11:26 — REGNUM Вакцинация от коронавирусной инфекции в Хакасии идёт в штатном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Вакцинация ИА REGNUM

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Как уточнили в минздраве, по состоянию на 28 февраля в республике от COVID-19 привито 294 960 человек. Получили обе дозы вакцины, завершили вакцинацию 203 440 человек. Ревакцинировано 66 097 человек.

Кроме того, от коронавирусной инфекции в Хакасии привито 476 подростков, 270 беременных женщин и 83,1% граждан старше 60 лет.

Исполнение плана вакцинации в регионе — более 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации профильного министерства, для создания коллективного иммунитета в Хакасии необходимо привить 80% населения. Это 322 тысячи человек.

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