Дамаск, 28 февраля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Россия готова к введению в отношении нее санкций странами Запада, которые больше пострадают от этих ограничительных мер, нежели Москва. Такое мнение 28 февраля высказала специальный советник президента Сирии Луна Шибль.

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«В данной ситуации я предполагаю, что Запад пострадает от этой блокады больше, чем Россия. Так как, по моим предположениям, Россия подготовила себя к подобному сценарию, и она как великое государство в состоянии адаптироваться, в то время как Запад не готов к такому развитию событий», — сказала она в интервью РИА Новости.

При этом Шибль отметила, что санкции являются болезненными для любой страны и ее жителей при любой ситуации и добавила, что блокада экономического характера повлияет не только на ту страну, против которой она вводится, но и на другие государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что использование воздушного пространства Греции для российских самолетов было запрещено.