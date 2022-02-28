Москва, , 11:25 — REGNUM В центре Москвы у памятника «Стена скорби» произошла авария. 28 февраля легковой автомобиль выехал с проезжей части на тротуар, совершил столкновение, в результате чего перевернулся.

Авария Tysto

Инцидент произошёл на внутренней стороне Садового кольца перед пересечением с Проспектом Академика Сахарова на Садово-Спасской улице. Момент аварии был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Запись публикует телеграмм-канал «Москва сейчас».

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«На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении департамента столичного транспорта.

В ведомстве также отметили, что движение по Садово-Спасской улице осуществляется в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале на Рублёвском шоссе в Москве в дорожной аварии пострадали три человека. Один из пострадавших получил тяжёлые травмы. Всего в ДТП попало семь машин. Уточняется, что находящийся за рулём Mercedes водитель не справился с управлением и совершил столкновение с впереди едущими автомобилями.

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