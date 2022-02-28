Новосибирск, 28 февраля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Новосибирске работы на новой станции метрополитена «Спортивная» продолжаются в соответствии с планом. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Nsk-metro.ru Строительство станции «Спортивная»

«Здесь установили первую раздвижную дверь, которая отделяет пути от платформы, — уточнили в метрополитене. — Двери такого типа установлены в метрополитене Санкт-Петербурга. Ранее в новосибирском метрополитене не устанавливали двери, которые открываются с приходом поезда».

Отмечается, что всего будет 40 раздвижных дверей.