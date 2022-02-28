Париж, , 11:25 — REGNUM Власти Франции направили в Польшу 33 тонны гуманитарной помощи для жителей Украины, сообщает Le Figaro.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в начале недели Франция также направит в Молдавию более 30 тонн гуманитарной помощи.

«Это палатки, лекарства, продукты», — отметил глава МВД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Франции рекомендовало всем своим гражданам «без промедления» покинуть Россию, а также Белоруссию.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция просит своих граждан покинуть Россию и Белоруссию