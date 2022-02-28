Казань, , 11:58 — REGNUM В Татарии с 28 февраля запрещено проведение массовых мероприятий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

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Согласно документу, проведение массовых мероприятий с участием граждан запрещается до улучшения эпидемиологической обстановки. Республиканскому минздраву поручено осуществлять обследования на COVID-19 вынужденно покинувших территории Донецкой и Луганской народных республик и временно размещаемых в Татарии граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 февраля в Татарии отменили систему QR-кодов в общественном транспорте и при посещении боулингов, компьютерных клубов. При этом о снятии ограничений в работе ночных клубов, кафе и ресторанов пока не обсуждается.

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