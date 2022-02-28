Лозанна, Швейцария, , 11:23 — REGNUM Без флага и гимна будут выступать российские и белорусские шахматисты на соревнованиях Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба организации.

Шахматы

«По призыву МОК совет FIDE принял решение, что на всех международных шахматных соревнованиях не должны вывешиваться национальные флаги России и Белоруссии и звучать гимны этих стран», — говорится в сообщении.

Также FIDE объявила о расторжении контрактов с белорусскими и российскими компаниями и не будет заключать новые спонсорские соглашения. Среди партнёров организации на её сайте значатся «Газпром», «Норникель», «Фосагро» и «Россети Ленэнерго».

Также FIDE отказалась от проведения шахматных соревнований в России и Белоруссии. Ранее совет FIDE перенёс Всемирную шахматную олимпиаду 2022 года из России.

Напомним, президентом FIDE с 2018 года является бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.