Брянск, 28 февраля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Брянской области вакцинацию от COVID-19 прошли более 664 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля в региональном оперативном штабе. За прошедшие сутки в стационары поступили 56 новых пациентов с подтверждённым коронавирусом, скончались от осложнений 10 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Брянской области проведено 1 555 638 исследований на коронавирус, выявлено 143 312 носителей инфекции. Выздоровели 117 785 человек, в том числе 371 — выписан за истекшие сутки. Вакцинацию от COVID-19 прошли 664 226 жителей.

В летальной статистике региона 3 483 записи.