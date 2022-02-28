Барнаул, , 11:21 — REGNUM Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 28 февраля за сутки выявлены 2799 новых носителей (на 117 человек меньше, чем сутками ранее).

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Число тестирований существенно сократилось с 5924 до 3238 (на 2686 меньше, чем сутками ранее). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 29 850 (на 126 за сутки) и 189 837 (на 2458 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных по преднему растет с 555 до 558 (+3 за сутки).

Из них 190 подключены к аппаратам ИВЛ (+3 за сутки). По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9417 человек, причём 24 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 2712 жителей края (-15 за сутки). Кроме этого, 228 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+2 за сутки).

Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 28 913 зараженных коронавирусом (+584 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 234 641 человек, выздоровели 200 029 человек (+ 3940 за сутки).

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