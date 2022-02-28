Барнаул, 28 февраля 2022, 11:21 — REGNUM Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 28 февраля за сутки выявлены 2799 новых носителей (на 117 человек меньше, чем сутками ранее).

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Vk.com/mihailohlopkov

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Число тестирований существенно сократилось с 5924 до 3238 (на 2686 меньше, чем сутками ранее). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 29 850 (на 126 за сутки) и 189 837 (на 2458 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных по преднему растет с 555 до 558 (+3 за сутки).

Из них 190 подключены к аппаратам ИВЛ (+3 за сутки). По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9417 человек, причём 24 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 2712 жителей края (-15 за сутки). Кроме этого, 228 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+2 за сутки).

Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 28 913 зараженных коронавирусом (+584 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 234 641 человек, выздоровели 200 029 человек (+ 3940 за сутки).

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