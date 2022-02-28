Тюмень, 28 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Тюменской области 2 марта 2022 года проверят работоспособность системы оповещения населения с перехватом эфира телевещания. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Сирена

Сирены будут звучать с 10:40 до 11:10 по местному времени (08:40 до 09:10 мск). Тюменцам, услышав сигнал, необходимо включить радио или телевизор, прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС. При этом региональные власти просят жителей соблюдать спокойствие.

По каналам телевидения «Россия-1», «Россия-24» и по радио «Маяк», «Радио Россия», «Вести FM» дикторы радио и телевидения передадут информацию о произошедшей ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.

Меж тем в Хакасии, как ранее сообщало ИА REGNUM, намеченную на 2 марта проверку систем оповещения перенесли на более поздний срок.