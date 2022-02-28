28 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что делегация Украины согласовала проведение переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии и выехала на переговоры.

Оксана Переможенко, , 12:06 — REGNUM Делегация Украины согласовала проведение переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии и выехала на переговоры, сообщает 27 февраля ТАСС со ссылкой на белорусского политика Юрия Воскресенского.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице украинского политолога и военного эксперта Юрия Дудкина, а также в телеграм-канале украинского политолога Михаила Чаплыги. Часть участников обсуждения выразила надежду на достижение договоренностей. Однако иные скептически оценили способность Киева договориться.

«Это чтобы потянуть время, так как немцы обещали оружием снабдить?! Зачем оружие, если собираешься заключать мир?!» — недоумевает Лала Я.

«Главное, чтоб толк был», — выразила надежду Нина Т.

«Неужели проснулись? Главное, чтобы доехали, по дороге не передумали», — пишет Роберт Т.

«Дай Бог, чтобы договорились!» — написала Алёна Д.

«У меня надежды нет. Там ведут переговоры коллективный Запад и Россия. Украины там нет. Есть в качестве ретранслятора», — написала Арина Р.

Европейский парламент Guilhem Vellut

«Их подписи ничего не стоят, время тянут», — считает Юлия К.

«Зеленский, как всегда, тянет время. Да, к сожалению, это тупик… Договориться им не дадут, и все это очень затянется… Европа шлёт им оружие и финансовую помощь. Это п***** (конец — О. П.), товарищи. Америка ждет, чтобы вся Европа отказалась от газа, это и есть ее план…» — отметила Татьяна Л.

«Предсказуемый порожняк, Америке нужен хаос… не для этого она вооружала бандерлогов 8 лет», — добавил Михаил К.

«Второй раз за сутки едут. Надеюсь, что в самом деле», — прокомментировал новость Dmitriy C.

«Переговоры — это хорошо, только что будет с теми, кто против любых компромиссов и только «победа любой ценой»? Если в мирное время Зеля с ними справлялся, то что будет сейчас, ещё и учитывая сколько оружия раздали без контроля», — задалась вопросом Esma A-y.

«Дай Бог, чтоб договорились наконец-то», — призвал Андрей.

«Разве Зеленский туда едет? Писали же, что [глава фракции «Слуга народа» Давид] Архамия. Зеленскому надо видосики писать, он занят», — с сарказмом добавила Ottilia.

«Оттягивают неминуемое…» — написал Sem N.

«Начнут переговоры утром. До утра россияне операцию продолжат, и положение украинской стороны может ухудшиться», — комментирует новость AVV one.

Российская армия Mil.ru

«Как можно тянуть до утра в такой ситуации?..» — не выдержал Игорь.

«Результат зависит от переговорщиков. А кого он (Зеленский — О. П.) послал? Пока только свой народ», — отреагировала Светлана Т.

«Едут недоговорноспособные. Без разрешения Америки ничего не решат», — скептически оценил предстоящие переговоры Oleg.

Отметим, по данным украинского издания издания «Страна», в состав украинской делегации на переговорах с Россией входит глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия, депутат украинского парламента от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Игорь Абрамович, заместитель министра обороны и еще несколько человек.