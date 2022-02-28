Москва, , 11:17 — REGNUM Председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО. РФ, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев в своем ТМ-канале рассказал о работе волонтерских центров в пунктах временного размещения беженцеы.

Лес рук — символ волнтерского движения в России ИА REGNUM

«Все последние дни мы ежедневно организуем работу волонтерских штабов #МыВместе. Помогаем тем, кто убежал от войны. Параллельно в соцсетях началась война информационная. Удивительно, как все последние годы мы пытались отстраниться от украинской повестки, мол, «сколько можно», а когда вспыхнуло — невозможно молчать. Часть нашего общества серьезно недооценивает происходящее. Выскажусь и я.

«Сколько можно» — лейтмотив всего, что происходит на постсоветском пространстве последние лет 20, и на Украине последние восемь. Конечно, когда ты «вне политики», разобраться в происходящем тяжело и проще стать пацифистом, заявить «нет войне» и вроде остаться правым. Но если посмотреть пошире, в ретроспективе, то можно увидеть, что война и не заканчивалась. Теперь давайте откровенно. Недосказанность вводит в заблуждение, пеленой закрывает глаза.

Правда в том, что мы — стратегический противник США и НАТО, это отражено в документах и нагнеталось с каждым днем. Не добив Советский Союз, Штаты все последние годы добивают СНГ по кусочкам. Революции в Киргизии, Грузии, Армении, попытки в Беларуси и Казахстане. В конце 13 года в братскую Украину, где живет мой дед, вонзили яд Майдана и пустили под откос. Они преследовали, сажали, расстреливали, сжигали людей в Одессе. Отменяли русский язык, демонтировали памятники, а нацистские батальоны «Азов» и «Правый сектор» потакали новой идеологии: сделать хуже России. Тогда от Украины откололся восток, появились ДНР и ЛНР. Тысячи мирных погибло от рук ублюдков, пришедших в Киев через революцию. Это что, не война? Она максимально приблизилась к нашим границам и не уходит отсюда.

Конфликт на Украине подогревался со всех сторон. Страна буквально напичкана оружием НАТО. Зачем? Когда мы — враг, а военные базы становятся все ближе, что делать? Ответьте на этот вопрос. Он сложный. Не хочется и думать, что глобальный конфликт возможен, но это реальность. Мы не друзья последние 80 лет. Оставалась одна надежда — на дипломатию.

Годы попыток. Нашу страну обманывали, нагло смотрели в глаза, кивали и поставляли оружие в Киев. Все встало на места, когда Президент открыто в декабре 2021 предложил США документально заверить гарантии безопасности России от войск НАТО, невступлению Украины в Альянс. Мы получили отказ. Вы просто вдумайтесь. Нам четко сказали — мы не дадим вам гарантий, что с вами не будет войны. Система мировой безопасности пошла в разнос, мы были вынуждены реагировать. Могли ли мы по другому? В среднесрочной перспективе — нет. Если бы сейчас мы не остановили НАТО, то завтра война пришла бы в наши дома.

Важно понимать цели происходящего: уничтожить военную технику и отдать под суд преступников, убивающих людей Донбасса и угрожающих России все эти годы. Жестко? Возможно, но по другому это не остановить. Наша армия не стреляет в мирное население, и с уважением относится к солдатам, призывая их не поддерживать режим. Мы уйдем, когда завершим операцию.

Самое страшное в эти дни — стать расколотыми. Мы не имеем права это допустить. Нас давят и пытаются разделить, унижают русских за рубежом, атакуют экономику, издеваются над спортсменами. Мы, российский народ, должны объединиться в этот сложнейший этап нашей истории. Оставаться людьми, заботиться друг о друге, не поддаваться провокациям и верить в то, что скоро все закончится. Я уверен, что наш Президент знает, что делает. И, как и каждый из нас, надеюсь на мир», — отмечает Артем Метелев.