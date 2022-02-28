Чебоксары, , 11:17 — REGNUM В Чувашии погоду определяет гребень европейского антициклона, который принёс солнечный день со слабым ветром. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, малооблачная погода сохранится 28 и 3 марта, температура в эти дни ночью будет опускаться до — 10 градусов мороза, а днём подниматься до нулевой отметки.

Холодный фронт со снегопадами вернётся в Чувашию 3 — 4 марта. В конце недели ожидается приход арктического воздуха, который станет причиной сильного северо-западного ветра, температура воздуха составит −5…−10 градусов мороза, при этом снегопады прекратятся, и сквозь облака начнёт выглядывать солнце.

По предварительным прогнозам, 7 — 9 марта в Чувашии пройдёт небольшой снег, похолодает до −8…−13 градусов мороза, что на пять градусов ниже климатической нормы.