Кишинёв, 28 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Молдавию в последнее время не прилетали военные самолёты блока НАТО. Заявление об этом было обнародовано в телеграм-канале молдавского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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Власти отреагировали на распространённые сообщения, что в республику якобы прибыли натовские самолёты и приземлились в аэропорту в Мэркулешть. В правительстве отметили, что в течение последних трёх дней в республику не прилетали самолёты.

«Это фейк. Воздушное пространство Республики Молдова закрыто», — говорится в сообщении.

Напомним, после начала Россией военной операции на Украине по защите Донбасса в молдавском правительстве заявили, что Кишинёв будет придерживаться нейтралитета. При этом в республике ввели режим ЧП на 60 дней.