Владикавказ, , 11:13 — REGNUM В Северной Осетии казаки объявили о сборе продуктов питания и товаров первой необходимости беженцам из Донбасса, сообщает «Союз казаков-воинов России и зарубежья».

Казак на лошади Николай Хижняк © ИА REGNUM

«На фоне очередного обострения конфликта в Донбассе нами был создан оперативный штаб по сбору гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Мирным жителям Донбасса необходимы продукты питания, не требующие специальных условий хранения, постельное белье, средства личной гигиены, одежда, медикаменты», — уточнил заместитель атамана регионального отделения СКВРЗ в Республике Северная Осетия-АланияОлег Каргинов.

Неравнодушные люди собирают предметы первой необходимости, чтобы организованно передать их в пункт распределения гуманитарной помощи.