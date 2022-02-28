Ижевск, 28 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 28 февраля прививку от коронавируса сделали 691 630 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Yarregion.ru Вакцинация

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Второй компонент препарата получили 544 684 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 26 и 27 февраля, вакцинировался 121 житель республики. Второй компонент препарата получили 328 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 509 человек. 119 940 человек прошли ревакцинацию, за указанный период — 587 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписался 3121 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 114 177 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 148 354 случая заражения коронавирусом, из них 1452 — за минувшие сутки.

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