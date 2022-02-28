Москва, , 11:11 — REGNUM Это самое главное испытание для правительства Мишустина — компенсация воздействия санкций Запада против России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Адские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Одни санкции начнут действовать только через месяц, другие через полгода или вообще годы. Но, есть те, которые задевают граждан уже сейчас.

Вернее это не санкции — это реакция бизнеса на будущие санкции. С отменой отдыха граждане ещё смирятся, а вот с растущими ценами — нет.

И тут либеральничать нельзя, в этом вопросе нужны эффективные регуляторные меры, а если потребуется, то и силовые.

Самое главное при этом давать бизнесу понимание и тайминга ограничений и механизма компенсаций, чтобы выходить «в ноль» по затратам», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM. 28 февраля, Центральный Банк России принял решил поднять ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых.

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