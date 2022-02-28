Москва, 28 февраля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Это самое главное испытание для правительства Мишустина — компенсация воздействия санкций Запада против России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Адские санкции

«Одни санкции начнут действовать только через месяц, другие через полгода или вообще годы. Но, есть те, которые задевают граждан уже сейчас.

Вернее это не санкции — это реакция бизнеса на будущие санкции. С отменой отдыха граждане ещё смирятся, а вот с растущими ценами — нет.

И тут либеральничать нельзя, в этом вопросе нужны эффективные регуляторные меры, а если потребуется, то и силовые.

Самое главное при этом давать бизнесу понимание и тайминга ограничений и механизма компенсаций, чтобы выходить «в ноль» по затратам», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM. 28 февраля, Центральный Банк России принял решил поднять ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых.

Читайте подробнее: Банк России повысил ключевую ставку до 20%