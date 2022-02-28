Лондон, , 11:09 — REGNUM Глава секретной разведывательной службы Великобритании MI6 Ричард Мур на фоне происходящего на Украине напомнил о «самых важных ценностях». В своём микроблоге в Twitter он выставил пост, с призывом не забывать про сексуальные меньшинства. Об этом сообщает The Times.

Ричард Мур Gov.uk

Он подчеркнул, что права ЛГБТ+ — это самые важные «ценности и завоёванные в нелегкой борьбе свободы», отличающие «нас» от президента России Владимира Путина. При этом Мур не уточнил, кого именно он имел в виду, говоря о «нас», — Соединённое Королевство, англоязычные страны или Запад в широком смысле.

«На фоне трагедии и разрушений, которые, как ни прискорбно, разворачиваются на Украине, мы должны помнить о ценностях и завоёванных в нелёгкой борьбе свободах, которые отличают нас от Путина, в первую очередь о правах ЛГБТ+. Так давайте же продолжим нашу серию твитов, посвящённых месяцу истории ЛГБТ», — призвал глава MI6.

Читайте также: Джонсон обещал Зеленскому оказать любую оборонительную помощь

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнёры Украины поддерживают украинское государство, но не готовы включить Украину в состав военно-политического блока НАТО. Он подчеркнул, что напрямую спросил у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО, однако все государства побоялись ответить.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский: нас не поддержала ни одна из 27 европейских стран