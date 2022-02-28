Тегеран, , 11:09 — REGNUM Переговоры между Россией и Украиной приветствуют власти Ирана, которые также надеются на то, что этот диалог будет способствовать решению кризиса в регионе. Об этом 28 февраля заявил на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

Саид Хатибзаде Https://www.irna.ir/

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«Это хорошая новость, переговоры между Ираном и Россией — это то, к чему мы призывали с самого первого дня», — сказал он.

Также Хатибзаде добавил, что политический диалог является способом разрешить проблемы, существующие в этом регионе на протяжении десятилетий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что переговоры российской и украинской делегаций на территории Белоруссии должны начаться в 12:00 мск.