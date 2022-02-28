Москва, , 11:09 — REGNUM В сети Интернет опубликовано открытое обращение лидеров и активистов российских НКО, посвященное ситуацияя на Украине.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

«В сердце каждого из нас с детства есть различение того, что такое добро и зло, что такое Родина, что такое справедливость.

Справедливость — это когда те, кто виновны в восьмилетних обстрелах мирных жителей Донбасса, наказаны. Справедливость — это когда те, кто унижал, пытал и убивал простых людей лишь за то, что они хотели свободно говорить на родном языке, получают возмездие. Справедливость — это защитить святую память о Подвиге наших предков, сломивших ценой миллионов жизней хребет нацистсткой гидре.

Мы, руководители общественных организаций, гражданские активисты, поддерживаем курс нашего Президента и призываем к объединению всех общественных сил. Мы выражаем безусловную поддержку нашим мужественным защитникам — солдатам и офицерам Вооруженных Сил России, ополченцам и военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик. Мы призываем все здоровые силы на нашей братской Украине отринуть страх и выступить против незаконного, националистического режима, годами стравливавшего наши братские народы, реабилитировавшего фашизм и осквернявшего память наших дедов, проливавших кровь за общую Победу.

Вынужденное и мужественное решение Верховного главнокомандующего России и действия Вооруженных Сил Российской Федерации несут конец восьмилетней войне на Донбассе и одновременно предотвращают третью мировую, ядерную, войну, показавшую свои очертания после объявления режимом Владимира Зеленского о планах по выходу Украины из Будапештского меморандума об отказе от ядерного оружия.

Россия войну не начинает. Россия войну заканчивает», — сказано в обращении.

Подписи под обращением:

Вячеслав Бочаров, Герой России, президент фонда «Солдаты XXI века против войн»

Елена Родионова, директор АНО АСТИК

Елена Цунаева, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России»

Павел Красноруцкий, председатель Российского Союза Молодежи

Ирина Киркора, директор АНО «Авторский центр «Мир Семьи»

Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета

Евгений Мысловский, президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «АНТИМАФИЯ»

Наталья Москвитина, генеральный директор Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь»

Алексей Гусев, ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации

Ирина Боровова, президент Общероссийской организации помощи пациентам с онкозаболеваниями «Здравствуйте»

Наталья Карпович, руководитель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы»

Сергей Рыбальченко, председатель МБОО «Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ»

Юрий Солёнов, исполнительный директор Всероссийской Общественной Организации «СОЮЗ ОТЦОВ»

Александра Фисенко, председатель краснодарской краевой молодёжного общественной организации «Агентство молодёжных инициатив»

Михаил Паллер, президент АНО по развитию проекта «Сильнейшая нация мира»

Алексей Гусев, соучредитель фонда «Победа»

Игорь Климашин руководитель Московского областного отделения межрегиональной общественной организации помощи больным ВЗК и СКК Доверие

Бурковский Валерий Владимирович, председатель Орловского городского отделения Российского Красного Креста

Юлия Аксёнова председатель Сасовской Городской Организации Развития Культуры и Искусства

Руслан Ковейко, председатель совета Севастопольского регионального отделения Ассамблея народов России

Родионова Елизавета, активист ТРО ВО «Молодая Гвардия»

Шагаев Александр Николаевич, председатель районной организации всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

Раиса Николаевна Терехина, Федерация художественной гимнастики России

Николай Ионов, руководитель, Ассоциация «Клуб боевых искусств оздоровительных систем «Восток»

Олег Цепилов, председатель городской общественной организации «Союз ветеранов боевых действий»

Антон Махов, руководитель Улан-Удэнского местного отделения «Молодая Гвардия»

Виталий Вовченко, председатель Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

Александра Лобашова, активист ТРО ВО «Молодая Гвардия»

Дмитрий Масленников, руководитель ТГОО «РКЦ»

Иван Абажер, председатель Правления ОО «Региональная болгарская Национально-культурная автономия Республики Крым «им. Паисия Хилендарского»

Олег Гареев, председатель КРОО «ФСП»

Троицкий Виктор, председатель Ростовского регионального отделения «Российский Союз Сельской Молодежи»

Ксения Клипова, активист ТРО ВО «Молодая Гвардия»

Виталий Буков, есаул, атаман СКО «Станица Красносельская» ВОКО ВКО «ЦКВ»

Ольга Панова, председатель общественной организации «Познание» г. Сызрани

Горбунов Владимир Максимович, председатель Уфимской городской организации инвалидов «МИР»

Владимир Бедункевич, директор Некоммерческой организации «Фонд поддержки молодежи»

Нина Ларина, председатель Касимовской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов

Юрий Яковлев, председатель Сызранской местной общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль

Булгакова Алена Валерьевна, Корпус За чистые выборы

Туровская Елена Алексеевна, учредитель Центра содействия ТСЖ, Председатель Президиума городского совета ТСЖ

Татьяна Николаевна Панферова, руководитель Центра добровольческой помощи города Сасово

Марина Смирнова, председатель Детской Общественной организации «Поколение» Костромского муниципального района

Рахимов Рамиль, руководитель Регионального отделения РВИО в Республике Башкортостан

Горобец Валерий Николаевич, заместитель председателя Курганской областной организации ВОИ

Новицкий Иван Сергеевич, Волонтерская Рота Ямало-Ненецкого автомного округа

Ольга Двейрина, гражданский активист и общественник города Санкт-Петербурга

Алексей Чернышов, председатель ТОС «3А квартала» Тольятти

Елена Данилова, исполнительный директор Регионального молодёжного общественного движения правового просвещения «ЗА ПРАВА МОЛОДЁЖИ»

Григорьев Василий, представитель РО ДОСААФ РОССИИ по Астраханской области

Хуртаев Кантемир Исхакович председатель ООД «Всероссийский межнациональный союз молодёжи»