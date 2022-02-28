Ижевск, 28 февраля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 28 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписался 3121 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 114 177 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

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За все время пандемии в республике подтвердили 148 354 случая заражения коронавирусом, из них 1452 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 274 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 372 жителя республики старше 65 лет.

3768 человек скончались, за минувшие сутки скончались 12 человек — шестеро мужчин в возрасте от 67 до 87 лет и шесть женщин в возрасте от 69 до 93 лет. Накануне было зарегистрировано 18 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 105 человек, накануне в больницы попали 133 жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 24 925 человек, 1072 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 277 человек — в тяжелом состоянии, из них 61 пациент подключен к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с момента начала вакцинации до 25 февраля прививку от коронавируса сделали 691 509 человек. Второй компонент препарата получили 544 356 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.