Москва, , 11:08 — REGNUM Решение Центрального банка России повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% оказалось более жестким, чем кто-либо мог предполагать. Об этом 28 февраля заявил профессор ВШЭ Евгений Коган.

Процентная ставка

При этом эксперт подчеркнул, что Банк России отреагировал очень оперативно. Что касается самой меры, то она призвана стабилизировать курс рубля и ситуацию на финансовом рынке.

«От таких решительных шагов действительно становится не по себе. Они немногозначно говорят об опасениях Банка России относительно курса рубля. Уверены, что действия ЦБ в ближайшее время спровоцируют волну набегов населения в банки с целью забрать депозиты. И в этом есть логика. Через пару месяцев проценты по кредитам и депозитам в банках будут намного выше, чем сейчас», — сказал Коган.

По его мнению, системообразующим банкам на данный момент ничего не угрожает. При этом действия Банка России показывают, что он адекватно оценил сложившуюся ситуацию.

«Мы ранее предполагали, что Банк России может резко повысить ставку на внеочередном заседании. Однако глубина проблем была на тот момент иной, поэтому мы ожидали повышения на 200−300 базисных пунктов. Сегодня ЦБ, по всей видимости, адекватно оценивает ситуацию. Действия Регулятора демонстрируют, насколько изменились все вводные за последние дни», — отметил профессор.

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