Москва, , 11:58 — REGNUM Российский Следственный комитет наладил взаимодействие с правоохранительными органами Луганской и Донецкой Народных Республик, чтобы расследовать преступления в Донбассе. Об этом сообщает 28 февраля пресс-служба СКР.

Следственный комитет России Vnovgorod.sledcom.ru

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Вопрос о взаимодействии с правоохранителями из республик Донбасса проработан по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. Оперативное взаимодействие позволит максимально эффективно расследовать преступления, быстрее фиксировать и собирать доказательства, а также устанавливать причастных лиц.

«Налажен прямой обмен информацией, необходимой для расследования преступлений, совершаемых военнослужащими ВСУ и нацбатальонами на Донбассе, а также на территории России», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Бастрыкин также поручил фиксировать все случаи пыток пленных украинскими военными и тщательно расследовать такие уголовные дела.

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