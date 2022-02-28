Москва, 28 февраля 2022, 11:04 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Курской области особой экономической зоны (ОЭЗ) производственного типа «Третий полис». Об этом 28 февраля сообщает сайт правительства России.

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Government.ru

Площадка ОЭЗ разместится на территории двух муниципальных образований — в городе Железногорск и Железногорском районе. В «Третьем полисе» создадут условия для реализации инвестпроектов в сфере металлургии, машиностроения, химии и других сферах.

Уточняется, что в особой экономической зоне планируется построить заводы по производству горячебрикетированного железа, резинотехнических изделий и инновационной железнодорожной техники. Объём инвестиций к 2031 году должен составить 40 млрд рублей, планируется создание 600 рабочих мест.

В правительстве рассказали, что подписанный главой правительства документ будет опубликован.