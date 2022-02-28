Москва, , 11:04 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Курской области особой экономической зоны (ОЭЗ) производственного типа «Третий полис». Об этом 28 февраля сообщает сайт правительства России.

Михаил Мишустин Government.ru

Площадка ОЭЗ разместится на территории двух муниципальных образований — в городе Железногорск и Железногорском районе. В «Третьем полисе» создадут условия для реализации инвестпроектов в сфере металлургии, машиностроения, химии и других сферах.

Уточняется, что в особой экономической зоне планируется построить заводы по производству горячебрикетированного железа, резинотехнических изделий и инновационной железнодорожной техники. Объём инвестиций к 2031 году должен составить 40 млрд рублей, планируется создание 600 рабочих мест.

В правительстве рассказали, что подписанный главой правительства документ будет опубликован.