Приозерск, Ленинградская область, , 11:10 — REGNUM Прокуратура города Приозерска в Ленинградской области начала проверку по факту возможного отравления детей на территории базы отдыха «Зелёная деревня» в поселке Овраги. Об этом 28 февраля проинформировали в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Прокуратура Ysia.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 24 февраля девять детей и два тренера спортивной школы по водным видам спорта из Санкт-Петербурга прибыла на базу отдыха «Зелёная деревня». Спустя несколько часов после завтрака 27 февраля пять детей почувствовали недомогание и признаки отравления. Взрослые оказали первую медицинскую помощь и вызвали на место скорую медицинскую помощь, до приезда которой самочувствие несовершеннолетних улучшилось.

«Вместе с тем, по факту выезда 27.02.2022 на территорию базы отдыха территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе нарушений не выявлено, взяты мазки для проведения лабораторных исследований, опрошены дети и тренерский состав. Угроза жизни и здоровью отсутствует, самочувствие детей стабилизировано», — уточнили в прокуратуре.

В настоящее время проводится проверка в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ, ход и результаты которой находятся на личном контроле городского прокурора Приозерска.

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