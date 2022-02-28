Приозерск, Ленинградская область, 28 февраля 2022, 11:10 — REGNUM Прокуратура города Приозерска в Ленинградской области начала проверку по факту возможного отравления детей на территории базы отдыха «Зелёная деревня» в поселке Овраги. Об этом 28 февраля проинформировали в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что 24 февраля девять детей и два тренера спортивной школы по водным видам спорта из Санкт-Петербурга прибыла на базу отдыха «Зелёная деревня». Спустя несколько часов после завтрака 27 февраля пять детей почувствовали недомогание и признаки отравления. Взрослые оказали первую медицинскую помощь и вызвали на место скорую медицинскую помощь, до приезда которой самочувствие несовершеннолетних улучшилось.
«Вместе с тем, по факту выезда
В настоящее время проводится проверка в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ, ход и результаты которой находятся на личном контроле городского прокурора Приозерска.
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