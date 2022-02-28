Саратов, , 11:10 — REGNUM Чтобы не стать обладательницей нежелательного займа и сохранить сбережения, жительница Саратова перевела на продиктованные мошенниками банковские реквизиты более 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Мошенник Metapop.com

Пострадавшей позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил женщину в фиксации попыток оформить на ее имя кредит. Сохранить накопления и не стать обладательницей нежелательного займа можно с помощью перевода денег на безопасный счет. Горожанка поверила незнакомцу и перевела на указанный им счет 1,060 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жительница Заводского района города Саратова лишилась 1,738 млн рублей после беседы с лжебанкиром.

Читайте также: Жительница Саратова пострадала от лжебанкира