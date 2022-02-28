28 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Последствия конфликта вокруг Украины будут иметь не только глобальный или региональный характер. Прежде всего, это испытание на прочность сложившейся в России системы государственного управления, эффективности экономики и зрелости гражданского общества.

Александр Савельев, , 12:35 — REGNUM Последствия конфликта вокруг Украины будут иметь не только глобальный или региональный характер. Прежде всего, это испытание на прочность сложившейся в России системы государственного управления, эффективности экономики и зрелости гражданского общества.

Цены Иван Шилов © ИА REGNUM

Ультимативное требование к США и к возглавляемому ими блоку НАТО о гарантиях безопасности России, как и последовавшее решение о проведении военной специальной операции на Украине именно сейчас, было принято в условиях прорыва России в военно-технической сфере, в гонке вооружений. В одном из своих февральских обращений президент России В. В. Путин достаточно откровенно сказал о рисках потери преимуществ в военных технологиях. Военно-промышленный сектор и его НИОКР, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всегда дорого обходятся экономике, но часто имеют прорывное значение для «мирной» экономики, гражданского сектора. Классические примеры — ядерная энергетика, выросшая из военных разработок, и освоение космоса. Юрий Гагарин, прежде чем стать первым космонавтом, был военным летчиком. В то же время технологическая зависимость России от Запада и ведущих стран Азии только нарастает.

Вопросы национальной безопасности не сводятся к военной составляющей. Самодостаточность — главное требование выживаемости и сохранения собственного суверенитета. Высокая инфляция последнего времени связана не только с провальной макроэкономической политикой Центрального банка и правительства, но в первую очередь с провалом политики импортозамещения. Зависимость от импорта продовольствия до сих пор крайне велика и, по разным оценкам, доходит до 40%. Вопрос введения продуктовых карточек обсуждается уже несколько месяцев. То же в ближайшее время коснется и других товаров первой необходимости.

Магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Последние десятилетия руководство России неуклонно руководствовалось формулой, приписываемой бывшему министру экономики, а ныне руководителю Сбербанка Г. Грефу, — «была бы нефть, остальное купим». Геополитическая реальность опровергла это утверждение, излишняя «вписанность» слабой российской экономики в глобальную обессилила внутреннее производство и обескровила внутренний рынок. Половина внешних резервов ЦБ в одночасье оказалась недоступной для российской экономики, хотя его руководство и раньше не собиралось использовать эти средства для развития страны.

Необходимы не только кадровые перестановки, которые часто носят формальный характер, России нужна смена самой социально-экономической парадигмы.

Десятилетиями в нашей стране культивировалась идея о приоритете прав отдельного человека над великим смыслом социальной справедливости, хотя в российской Конституции четко сказано, что Россия является социальным государством. Много раз и давно сказано, что терпеть лишения, тем более воевать за какого-то олигарха, граждане не станут, но готовы, как не раз было в истории, встать стеной за свое Отечество.

Бездумный и навязанный извне приоритет избирательно, монопольно и произвольно трактуемых прав человека над социальным правом имеет не только гендерные последствия, ведь мы совсем недавно были буквально в полушаге от замены извечных понятий «папа» и «мама» до «родитель 1» и «родитель 2». Принятие любого выбора любого человека означает падение, деградацию общества, уничтожение цивилизации.

Полиция охраняет гей-парад. Гамбург Piqsels.com

Цивилизация существует как многовековая выработанная система запретов, а не как разрешение всего — от прямого и вплоть до изощренного финансово-экономического людоедства.

Нынешний кризис будет продолжаться годами, если не десятилетиями. И только возвращение руководства России к социально ориентированному государственному курсу, жесткому изменению кадровой политики, к эффективному и отчасти плановому управлению экономикой позволит России выйти победителем из нарастающего глобального и неизбежного внутреннего кризиса.

Псевдолибералы, а на самом деле социал-расисты должны быть изгнаны из органов власти и СМИ. Так называемый «Ельцин-центр», осуждающий защиту Россией дончан, должен быть закрыт или хотя бы поражен в правах доступа в СМИ.

Только народная поддержка обеспечивает государственность и безопасность России.