Джакарта, , 11:03 — REGNUM Правительство Индонезии намерено отменить карантин для иностранных путешественников, начиная с 1 апреля, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

Власти хотят отменить карантин для туристов на Бали 14 марта 2022 года. Если на Бали всё пройдет успешно, власти отменят карантин на всей территории Индонезии с 1 апреля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу до 14 марта за пределами Явы и Бали, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

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