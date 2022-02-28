Рязань, , 11:11 — REGNUM Финансовую помощь на обеспечение беженцев из Донбасса необходимыми вещами направила Чукотка в Рязанскую область, сообщил 28 февраля губернатор Николай Любимов.

Анадырь, Чукотка Андрей Шапран © ИА REGNUM

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Средства, которые выделили власти самого восточного региона России, пошли на обеспечение верхней одеждой, формой и обувью школьников, прибывших из Донбасса.

«Такая поддержка — свидетельство консолидации и единства страны. Мы очень благодарны руководству Чукотки, прежде всего, губернатору Роману Копину, а также всем неравнодушным гражданам, которые оказывают помощь людям, вынужденным покинуть свои дома», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, школьники Донбасса начали обучение в рязанских школах с 28 февраля на базе шести учебных заведений.