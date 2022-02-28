Новочеркасск, Ростовская область, , 11:02 — REGNUM Казаки «Союза казаков-воинов России и зарубежья», объявившие о сборе гуманитарной помощи беженцам из Донбасса, доставили продукты и товары первой необходимости в Новочеркасск (Ростовская область).

Гуманитарная помощь России Иван Шилов © ИА REGNUM

«На данный момент в пункте временного размещения находится более 30 детей. Гуманитарную помощь в штаб присылают казаки и неравнодушные граждане со всей страны», — уточнил казаки Александр Каминский.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в Ростовскую область было доставлено 800 тонн гуманитарной помощи для мирных граждан ЛНР и ДНР. Это продукты и товары первой необходимости от субъектов России. До 28 февраля была запланирована встреча ещё одной колонны гуманитарной помощи с 500 тоннами груза.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области примут ещё 500 тонн гуманитарного груза для беженцев