Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM В Санкт-Петербурге отмечается самый низкий уровень безработицы населения по всей России. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

За работой Юлия Карнаева © ИА REGNUM

В 2021 году, несмотря на ухудшение эпидемической обстановки, состояние рынка труда улучшалось. В Петербурге показатель безработицы опустился на уровень в 1,5%, что позволило городу стать лидером по низкому уровню безработицы среди регионов Российской Федерации. Петербургу уступили Югра, Москва и Татария.

В целом, в России, по итогам четвёртого квартала 2021 года, уровень безработицы сократился с на 1,8 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом. Этот показатель составил 4,3%. Отметим, что число безработных жителей России сократилось на 1,4 млн человек

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