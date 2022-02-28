Абакан, , 10:59 — REGNUM Арбитраж Хакасии прекратил производство по банкротному делу в отношении ООО «Артель старателей Кречет». Иск вернули налоговому органу, так как у ответчика не нашли имущества, за счёт которого можно оплатить процедуру несостоятельности. Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в Третий арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в суд уполномоченный орган предоставил сведения о том, что «имущество у должника отсутствует, иные доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве, не выявлены». Также налоговый орган уточнил, что в отношении артели в полном объеме был применен комплекс мер принудительного взыскания.

Напомним, дело слушалось с января 2022 года. Причиной стала задолженность — более 462 тыс. рублей.