Цхинвал, , 10:57 — REGNUM В Грузии после начала на Украине спецоперации по защите Донбасса был замечен рост националистических настроений. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов © ИА REGNUM

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По данным КГБ, после того, как украинские власти объявили о планах создать интернациональный легион для защиты киевского режима в Грузии нашлись около 2 тыс. сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, желающих поехать на Украину.

«Данный факт еще раз свидетельствует о том, что тбилисский режим вместо признания своей ответственности за совершенные с 1920 по 2008 гг. преступления против человечества, поддерживает украинских бандеровцев, вынашивая собственные реваншистские цели», — говорится в сообщении.

В КГБ также заявили, что распространение идей неонацизма в Грузии происходит при потворстве властей. Также в ведомстве отметили, что все пути возможного проникновения в Южную Осетию с грузинской территории находятся под контролем.

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