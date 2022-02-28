Улан-Удэ, 28 февраля 2022, 10:56 — REGNUM В ЮНЕСКО отменили поезду специальной комиссии на Байкал. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» директор НИИ биологии Иркутского государственного университета Максим Тимофеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Всё, визит отменили. Рабочего совещания тоже не будет. Сегодня уведомили экспертов о том, что в Танхой ехать уже не нужно», — отметил он.
Напомним, визит должен был состояться в начале марта. Специалисты международной организации должны были оценить состояние озера.
Как сообщало ИА REGNUM, в связи со значительным ослаблением природоохранного режима озера и молчанием чиновников, ЮНЕСКО рассматривает вопрос об изменении статуса Байкала.
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