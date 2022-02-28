Кемерово, 28 февраля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Кемерове перенесли проверку готовности систем оповещения населения с запуском электросирен. Об этом сообщил официальный телеграм-канал администрации города.

cbs_fan Система оповещения. Громкоговорители

«Проведение комплексных проверок готовности систем оповещения населения с запуском электросирен (громкоговорителей), замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) и доведением проверочных сигналов и информации до населения, запланированным на 2 марта 2022 года, переносится», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о новой дате будет сообщено дополнительно.