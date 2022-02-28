Шахты, Ростовская область, 28 февраля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Дети, эвакуированные из Луганской и Донецкой Народных Республик, украсили пункт временного размещения в Ростовской области своими рисунками. Об этом сообщила член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

Екатерина Булатова ИА REGNUM Детский рисунок

«Дети из ЛНР и ДНР украсили ПВР в городе Шахты своими рисунками. Невозможно заставить ребёнка делать то, что ему не нравится. Самые маленькие и искренние признаются в любви и благодарят Россию и волонтёров. Это всё, что я хотела показать вам сегодня утром. Пусть дети улыбаются и больше никогда не плачут!» — написала Стенякина в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что эвакуация мирных жителей Донбасса началась вечером 18 февраля. За это время границу в России пересекли более 100 тыс. человек. В школах Ростовской области продолжат получать знания 1823 школьника, эвакуированные из ЛНР и ДНР.