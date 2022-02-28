Москва, , 10:54 — REGNUM Переговоры с Украиной должны начаться в 12:00 мск 28 февраля. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Флаги России и Украины

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Он подчеркнул, что российская сторона «терпеливо и спокойно» ждёт украинскую делегацию.

«Уже сутки мы в Белоруссии. Со вчерашнего вечера — на месте, согласованном с Украиной. К сожалению, время приезда украинской делегации переносилось несколько раз из-за сложной логистики», — уточнил с беседе с ТАСС помощник главы государства.

Мединский также добавил, что украинская делегация на переговорах будет представлена на достаточно высоком уровне, однако раскрывать её состав не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время делегация России ожидает в Гомельской области Белоруссии представителей Киева для проведения переговоров, которые должны были состояться утром 28 февраля.

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В свою очередь в МИД Белоруссии заявили, что площадка для переговоров России и Украины подготовлена и ожидается прибытие на неё делегаций этих стран. В ведомстве заявили, что переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи.

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