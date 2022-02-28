Тюмень, , 10:53 — REGNUM В Тюменской области временно отключён официальный портал правительства региона. Об этом сообщает областной информационный центр.

Здание правительства Тюменской области Елена Миронова © ИА REGNUM

«Официальный портал правительства Тюменской области был отключен от внешних сетей из-за того, что им заинтересовались злоумышленники», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что 28 февраля значительно вырос внешний трафик, а также количество запросов на официальный портал правительства Тюменской области. Специалисты принимают все меры для защиты и устойчивой работы всех информационных ресурсов региональных властей.