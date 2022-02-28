Тюмень, 28 февраля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Тюменской области временно отключён официальный портал правительства региона. Об этом сообщает областной информационный центр.

Елена Миронова ИА REGNUM Здание правительства Тюменской области

«Официальный портал правительства Тюменской области был отключен от внешних сетей из-за того, что им заинтересовались злоумышленники», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что 28 февраля значительно вырос внешний трафик, а также количество запросов на официальный портал правительства Тюменской области. Специалисты принимают все меры для защиты и устойчивой работы всех информационных ресурсов региональных властей.