Донецк, , 10:53 — REGNUM В настоящее время рано говорить об освобождении Мариуполя, так как отряды украинских силовиков отступают в этот город с линии фронта, ведут его минирование, а также держат его жителей в заложниках. Об этом 28 февраля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Эдуард Басурин Andrew Butko

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«Пока рано говорить именно об освобождении Мариуполя, потому что они создали крепость. Те подразделения (ВСУ — ред.), которые отступают с линии фронта, уходят в Мариуполь. Людей до сих пор оттуда не выпускают, гражданское население. Они (украинские войска — ред.) минируют большую часть города», — сказал он.

Также Басурин добавил, что из-за этого будет очень сложно заходить в жилые кварталы, так как это может стать причиной того, что будут гибнуть мирные жители Мариуполя, а НМ ДНР не хочет человеческих жертв.

«Это будет переговорный процесс, будем убеждать, чтобы они сложили оружие. И люди, которые там живут, не должны отвечать за их преступления», — пояснил официальный представитель НМ ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции.